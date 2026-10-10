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Павел Котов — Артюр Фис: результат матча 2 круга турнира в Шанхае 10 октября 2026

Котов уступил Фису во втором круге «мастерса» в Шанхае

Руслан Минаев

Россиянин Павел Котов проиграл французу Артюру Фису во втором круге турнира ATP 1000 в Шанхае.

Матч длился 1 час 10 минут и завершился со счетом 3:6, 4:6.

187-я ракетка мира Котов сделал за игру 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал два брейк-пойнта. У Фиса — 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

11-я ракетка мира сыграет с победителем матча Алекс Микельсен (США) — Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Артюр Фис (Франция, 8) — Павел Котов (Россия, Q) — 6:3, 6:4

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Теннис
Павел Котов
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