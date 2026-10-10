Котов уступил Фису во втором круге «мастерса» в Шанхае
Россиянин Павел Котов проиграл французу Артюру Фису во втором круге турнира ATP 1000 в Шанхае.
Матч длился 1 час 10 минут и завершился со счетом 3:6, 4:6.
187-я ракетка мира Котов сделал за игру 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал два брейк-пойнта. У Фиса — 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
11-я ракетка мира сыграет с победителем матча Алекс Микельсен (США) — Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Артюр Фис (Франция, 8) — Павел Котов (Россия, Q) — 6:3, 6:4
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