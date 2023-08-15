Муратоглу: «Не думаю, что Карлос имеет преимущество над Новаком. Они близки по уровню»

Бывший тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу не считает, что испанец Карлос Алькарас имеет преимущество над сербом Новаком Джоковичем.

«Я не думаю, что Карлос имеет преимущество над Новаком. Я думаю, что оба игрока очень близки по уровню. Новак может играть гораздо лучше, чем в финале Уимблдона-2023. Думаю, он очень нервничал», — приводит слова Муратоглу Tennis Majors.

Также тренер считает, что в долгосрочной перспективе Джокович может только выиграть от поражения на Уимблдоне.

«Я чувствую, что если все время быть абсолютным фаворитом и играть с целью войти в историю, то это тяжелое бременя. Так что теперь, когда Карлос тоже фаворит, Новак будет чувствовать себя свободнее, когда сыграет с ним в следующий раз. Помешает ли Алькарас Новаку выиграть еще несколько турниров «Большого шлема»? Я так не думаю», — сказал Муратоглу.

В финале Уимблдона-2023 20-летний испанец одержал победу над 36-летним Джоковичем и завоевал второй трофей «Большого шлема» в карьере.

На данный момент первой ракеткой мира является Алькарас, на счету которого 9395 очков. Джокович занимает вторую строчку в рейтинге АТР, набрав 8795 очков.