Хачанов вышел в четвертый круг «мастерса» в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертый круг турнира серии ATP 1000 в Риме.

24-я ракетка мира победил итальянца Франческо Пассаро в третьем круге со счетом 6:3, 6:0. Матч длился 1 час 2 минуты. За это время Хачанов выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовав все шесть брейк-пойнтов. Пассаро сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Соперником Хачанова в следующем матче станет победитель матча Ласло Дьере — Карлос Алькарас.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 23) — Франческо Пассаро (Италия, WC) — 6:3, 6:0