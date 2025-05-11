Теннис
11 мая, 19:17

Хачанов вышел в четвертый круг «мастерса» в Риме

Камила Абдурахманова
корреспондент
Карен Хачанов.
Фото AFP

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертый круг турнира серии ATP 1000 в Риме.

24-я ракетка мира победил итальянца Франческо Пассаро в третьем круге со счетом 6:3, 6:0. Матч длился 1 час 2 минуты. За это время Хачанов выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовав все шесть брейк-пойнтов. Пассаро сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Соперником Хачанова в следующем матче станет победитель матча Ласло Дьере — Карлос Алькарас.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 23) — Франческо Пассаро (Италия, WC) — 6:3, 6:0

  • Из Алматы

    Но с Алькарасом нельзя начинать с такой "раскачки"; надо сразу играть по максимуму, иначе будет поздно. Догонять всегда труднее, чем идти вровень, тем более с топами (пусть Карлос и говорит о травме, простуде...).

    12.05.2025

  • fonkom

    Повезло Карену с сеткой на данной стадии, конечно

    11.05.2025

  • Я из Волгограда

    Володя, только после твоих слов обратил внимание, что Хачанов, по сути, две баранки повесил сегодня. Первая - скрытая. С 0-3 сделал 6-3. Вторая - натуральная...

    11.05.2025

  • nikola mozaev

    Хачанов в этом матче, а особенно во втором сете был просто не удержим! Деклассировал итальянца Пассаро у него дома!

    11.05.2025

  • Алехандрохорс

    Молодец Карен. Показал мальчику экстракласс.)

    11.05.2025

  • Кот-матрос

    Карен хорошо! Но силы были не равны. Позабавился итальянец чуток 3:0, и всё, дальше был только Карен. С победой!

    11.05.2025

