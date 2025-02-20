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20 февраля 2025, 18:22

Медведев снялся после первого сета матча с Оже-Альяссимом на турнире в Дохе

Сергей Ярошенко
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев снялся во втором сете четвертьфинального матча против канадца Феликса Оже-Альяссима на турнире ATP 500 в Дохе (Катар).

Медведев проиграл первый сет 23-й ракетке мира со счетом 3:6, после чего объявил о своем решении отказаться от продолжения встречи по состоянию здоровья.

В полуфинале турнира канадец встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:3 отказ 2-го игрока

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Теннис
Даниил Медведев
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