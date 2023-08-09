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Оже-Альяссим — о неудачном выступлении в Торонто: «Это полностью моя вина»

Алина Савинова
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение от австралийца Макса Перселла в первом круге турнира в Торонто. По его словам, он сам виноват в своей нынешней форме.

«Я немного борюсь с самим собой. Я хорошо себя чувствовал на тренировках в последние несколько дней, но плохое начало игры — это полностью моя вина. Это был худший способ начать матч, особенно в тот период, который я переживаю сейчас. Меня окружают те же люди, которые привели меня туда в прошлом году, и мы все пытаемся найти какое-то решение, чтобы я мог играть лучше. Но главный виновник — это я. И мне в первую очередь нужно искать выход из ситуации», — приводит Sportskeeda слова канадца.

Матч между теннисистами на «Мастерсе» завершился со сетом 6:4, 6:4 в пользу Перселла.

Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-the-main-culprit-me-felix-auger-aliassime-refuses-blame-coach-toni-nadal-team-slump-form-another-setback-canadian-open?key1=newsnowltennis
Теннис
Феликс Оже-Альяссим
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