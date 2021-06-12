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Оже-Альяссим вышел в финал турнира ATP в Штутгарте

13:35
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в финал турнира ATP в Штутгарте (Германия).

В полуфинале канадец победил американца Сэма Куэрри — 6:4, 7:5.

В финале Оже-Альяссим встретится с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) — Юрий Родионов (Австралия).

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP Mercedes Cup

Призовой фонд 543 210 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Сэм Куэрри (США) — 6:4, 7:5

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Иван Торопцев все материалы автора
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