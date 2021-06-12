Оже-Альяссим вышел в финал турнира ATP в Штутгарте
13:35
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в финал турнира ATP в Штутгарте (Германия).
В полуфинале канадец победил американца Сэма Куэрри — 6:4, 7:5.
В финале Оже-Альяссим встретится с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) — Юрий Родионов (Австралия).
Штутгарт (Германия)
Турнир ATP Mercedes Cup
Призовой фонд 543 210 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Сэм Куэрри (США) — 6:4, 7:5
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