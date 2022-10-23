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Сегодня, 20:42

Оже-Альяссим выиграл турнир в Антверпене и взял второй титул за две недели

Анна Горшкова
Корреспондент
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл американца Себастьяна Корду в финале турнира ATP 250 в Антверпене.

Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:4.

Оже-Альяссим взял третий трофей в сезоне и карьере, и второй за две недели. Ранее он выиграл соревнования во Флоренции.

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 648 130 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — Себастьян Корда (США) — 6:3, 6:4

Теннис
Феликс Оже-Альяссим
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