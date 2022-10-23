Оже-Альяссим выиграл турнир в Антверпене и взял второй титул за две недели
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл американца Себастьяна Корду в финале турнира ATP 250 в Антверпене.
Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:4.
Оже-Альяссим взял третий трофей в сезоне и карьере, и второй за две недели. Ранее он выиграл соревнования во Флоренции.
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 648 130 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — Себастьян Корда (США) — 6:3, 6:4
Новости