Оже-Альяссим во втором круге турнира в Марселе победил Эрбера

Канадец Феликс Оже-Альяссим во втором круге турнира в Марселе (Франция) победил местного теннисиста Пьера-Юга Эрбера — 6:0, 6:7 (6:8), 7:6 (11:9). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 40 минут.

За право выйти в полуфинал канадец поспорит с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия, 3) — Егор Герасимов (Белоруссия).

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 691 880 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:0, 6:7 (6:8), 7:6 (11:9)