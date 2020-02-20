Оже-Альяссим во втором круге турнира в Марселе победил Эрбера
20 февраля 2020, 00:01
Канадец Феликс Оже-Альяссим во втором круге турнира в Марселе (Франция) победил местного теннисиста Пьера-Юга Эрбера — 6:0, 6:7 (6:8), 7:6 (11:9). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 40 минут.
За право выйти в полуфинал канадец поспорит с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия, 3) — Егор Герасимов (Белоруссия).
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 691 880 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:0, 6:7 (6:8), 7:6 (11:9)
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