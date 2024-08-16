Оже-Альяссим обыграл Рууда во втором круге «мастерса» в Цинциннати
Канадец Феликс Оже-Альяссим победил норвежца Каспера Рууда во втором круге турнира серии ATP 1000 в Цинциннати — 6:3, 6:1.
Матч длился 1 час 8 минут.
19-я ракетка мира вышел в третий круг «мастерса» и встретится с британцем Джеком Дрейпером.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Каспер Рууд (Норвегия, 7) — 6:3, 6:1
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