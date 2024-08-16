Оже-Альяссим обыграл Рууда во втором круге «мастерса» в Цинциннати

Канадец Феликс Оже-Альяссим победил норвежца Каспера Рууда во втором круге турнира серии ATP 1000 в Цинциннати — 6:3, 6:1.

Матч длился 1 час 8 минут.

19-я ракетка мира вышел в третий круг «мастерса» и встретится с британцем Джеком Дрейпером.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Каспер Рууд (Норвегия, 7) — 6:3, 6:1