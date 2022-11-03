Оже-Альяссим обыграл Симона в 1/8 финала турнира в Париже

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в 1/8 финала турнира в Париже обыграл француза Жиля Симона со счетом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету канадца 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Для Симона эта игра стала последней в профессиональной карьере.

В четвертьфинале Оже-Альяссим встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Жиль Симон (Франция, WC) — 6:1, 6:3