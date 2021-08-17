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Оже-Альяссим обыграл Фучовича в первом круге турнира в Цинциннати и может встретиться с Хачановым

02:29

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в первом круге турнира в Цинциннати обыграл Мартона Фучовича из Венгрии со счетом 7:6 (7:0), 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 23 минуты. Канадец сделал 2 эйса, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 18.

Во втором круге Оже-Альяссим встретится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Кевин Андерсон (ЮАР).

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Сергей Разин все материалы автора

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