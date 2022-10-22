Оже-Альяссим и Корда сыграют в финале турнира в Антверпене
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим и американец Себастьян Корда сыграют в финале турнира ATP 250 в Антверпене.
В полуфинальных матчах Оже-Альяссим обыграл француза Ришар Гаске со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:3), а Корда справился с представителем Австрии Домиником Тимом — 6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (7:4).
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 648 130 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — Ришар Гаске (Франция) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)
Себастьян Корда (США) — Доминик Тим (Австрия) — 6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (7:4)
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