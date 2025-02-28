Оже-Альяссим стал первым финалистом турнира в Дубае
Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в финал турнира серии ATP 500 в Дубае.
В полуфинале 21-я ракетка мира победил француза Кантена Алиса в трех сетах со счетом 5:7, 6:4, 6:3. Матч длился 2 часа 18 минут.
Оже-Альяссим в матче за трофей турнира в ОАЭ сыграет с победителем второго полуфинала Таллон Грикспур (Нидерланды) — Стефанос Циципас (Греция).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 3 237 670 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Кантен Алис (Франция, Q) — 5:7, 6:4, 6:3
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