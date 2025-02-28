Оже-Альяссим стал первым финалистом турнира в Дубае

Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в финал турнира серии ATP 500 в Дубае.

В полуфинале 21-я ракетка мира победил француза Кантена Алиса в трех сетах со счетом 5:7, 6:4, 6:3. Матч длился 2 часа 18 минут.

Оже-Альяссим в матче за трофей турнира в ОАЭ сыграет с победителем второго полуфинала Таллон Грикспур (Нидерланды) — Стефанос Циципас (Греция).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 237 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Кантен Алис (Франция, Q) — 5:7, 6:4, 6:3