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Сегодня, 17:11

Отте сыграет с Хачановым в четвертьфинале турнира в Халле

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Немецкий теннисист Оскар Отте вышел в четвертьфинал турнира в Халле.

Во втором круге он победил Николоза Басилашвили из Грузии со счетом 4:6, 6:0, 7:6 (7:3).

В следующем раунде Отте сыграет с россиянином Кареном Хачановым, который ранее обыграл серба Ласло Джере (7:6 (7:4), 6:4)

Халле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Оскар Отте (Германия) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 4:6, 6:0, 7:6 (7:3)

Теннис
Карен Хачанов
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