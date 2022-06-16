Отте сыграет с Хачановым в четвертьфинале турнира в Халле
Немецкий теннисист Оскар Отте вышел в четвертьфинал турнира в Халле.
Во втором круге он победил Николоза Басилашвили из Грузии со счетом 4:6, 6:0, 7:6 (7:3).
В следующем раунде Отте сыграет с россиянином Кареном Хачановым, который ранее обыграл серба Ласло Джере (7:6 (7:4), 6:4)
Халле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 134 520 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Оскар Отте (Германия) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 4:6, 6:0, 7:6 (7:3)
Новости