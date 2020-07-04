Отец Тима: «Говорить, что Джокович облажался с Adria Tour, слишком дешево для меня»

Отец австрийского теннисиста Доминика Тима, Вольфганг Тим поделился мнением о том, что выставочный турнир, организованный Новаком Джоковичем, стал очагом коронавируса.

— Конечно, я не одобряю произошедшее на Adria Tour, но осуждать Джоковича и говорить, что он облажался, слишком дешево для меня, — цитирует Die Presse Тима-старшего.

Матчи Adria Tour проходили 13-14 и 20-21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия). Организатором турнира выступил Новак Джокович. Турнир не был доигран, а инфекция была обнаружена у Григора Димитрова, Борны Чорича, Виктора Троицки и самого Новака Джоковича.