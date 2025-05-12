Теннис
12 мая, 16:54

Отец Медведева: «Не думал, что Даня будет первым в мире»

Руслан Минаев

Отец российского теннисиста Даниила Медведева, Сергей Медведев, рассказал, что никогда не думал, что сын станет первой ракеткой мира.

«Никогда. Не думали об этом, Даня не отличался каким-то здоровьем. Вот посмотришь на Хачанова — и сразу видно, что атлет. Даня достигает всего умом, характером и силой. Все, что нужно, он добивается, оно не пришло к нему просто так», — сказал Сергей Медведев в интервью на YouTube-канале MrTennis.

29-летний Медведев занимал первое место в рейтинге ATP в феврале 2022 года. Сейчас он располагается на 11-й строчке.

Даниил Медведев.Медведев взял второй матч в Риме. Уверенно обыграл чемпиона Монреаля

За карьеру Медведев выиграл 20 титулов ATP, включая победу в финале US Open-2021. В четвертом круге «мастерса» в Риме россиянин сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти 13 мая.

