Отец Джоковича: «Главное поражение Новака — невероятная игра Медведева»
Отец Джоковича назвал главное поражение сына в карьере
14:50
Отец сербского теннисиста Новака Джоковича Срджан высказался об игре сына в финале Открытого чемпионата США 2021 года с россиянином Даниилом Медведевым.
Первая ракетка мира проиграл второму номеру рейтинга ATP со счетом 4:6, 4:6, 4:6. Отец Джоковича отметил, насколько хороша была игра Медведева.
«Он был огорчен, но главное поражение — невероятная игра Даниила Медведева. Вот и все. Но надо принимать не только поражения, но и победы», — цитирует Срджана Telegraf.rs.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю