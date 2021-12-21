Отец сербского теннисиста Новака Джоковича Срджан высказался об игре сына в финале Открытого чемпионата США 2021 года с россиянином Даниилом Медведевым.

Первая ракетка мира проиграл второму номеру рейтинга ATP со счетом 4:6, 4:6, 4:6. Отец Джоковича отметил, насколько хороша была игра Медведева.

«Он был огорчен, но главное поражение — невероятная игра Даниила Медведева. Вот и все. Но надо принимать не только поражения, но и победы», — цитирует Срджана Telegraf.rs.