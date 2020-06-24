Отец Джоковича: «Димитров нанес ущерб Хорватии, Сербии и Новаку»

Срджан Джокович, отец Новака Джоковича, прокомментировал обнаружение коронавируса у его сына на собственном выставочном турнире. Также заразились Григор Димитров, Виктор Троицки и Борна Чорич.

— Почему так произошло? Потому что Григор Димитров приехал уже больным, — цитирует отца Джоковича RTL. — Никто не знает, где он заразился. Не сдавал тесты ни здесь, ни в других странах. Не думаю, что это правильно. Именно Димитров нанес большой ущерб Хорватии, нам, как семье, и Сербии.

Все мы чувствуем себя не лучшим образом, особенно Новак. Нам нужно выйти из этой ситуации сильнее. Мы должны понимать, что от такого никто не застрахован.