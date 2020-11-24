Отец Даниила Медведева вдохновляет сына примером бельгийского велогонщика Эвенепула

Сергей Медведев, отец победителя итогового турнира АТР в Лондоне, рассказал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, каким примером мотивирует сына к дальнейшему росту.

— Я люблю еще биатлон и велоспорт, — рассказал Сергей Медведев. — В велоспорте болею за бельгийца Ремко Эвенепула. Он молодой, 20 лет. Чем-то напоминает по характеру Даниила. Такой же неуемный. Умеет бороться на тренировках в результатах сам с собой. Это важное качество в спорте. Правда, в этом году он сильно разбился. Улетел на спуске с моста. Дане я о Ремко писал. Он за ним следит. Мы с Даниилом много смотрели велоспорт. Болели за Ульриха, потом за Клодена. После того, как распался T-Mobile я постепенно перешел на Quick Step. Об Эвенепуле говорю Даниилу ненавязчиво. Хочу, чтобы он стал для него образцом в мотивации на тренировках. (Игорь Рабинер)

Ремко Эвенепул родился 25 января 2000 года в Алсте (Бельгия). Начинал как футболист, но потом перешел в велоспорт. Двукратный чемпион мира среди юниоров (2018), серебряный призер чемпионата мира в индивидуальной гонке (2019). Победитель классической однодневки Сан-Себастьяна (2019). Выступает за команды Quick Step.