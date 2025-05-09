Теннис
9 мая, 16:29

Отбывший дисквалификацию Синнер получил высшую награду НОК Италии

Алина Савинова

Итальянский теннисист Янник Синнер получил награду «Золотой воротник» за спортивные заслуги, сообщает пресс-служба НОК Италии.

Приз первой ракетке мира вручил глава НОК Джованни Малаго. Тренер Синнера Симоне Ваньоцци также был удостоен награды. Ему присудили «Золотую пальмовую ветвь» за технические заслуги.

«Эта награда — одна из самых значимых в моей карьере. Она выходит за пределы личных успехов. Поддержка болельщиков давала мне огромную энергию все эти годы, особенно в сложные времена. Прошлый год был непростым, но самым ярким моментом стало разделить победы с итальянскими фанатами», — заявил Синнер.

«Золотой воротник» (Collare d'Oro) является высшей наградой Национального олимпийского комитета Италии.

23-летний Синнер — победитель трех турниров «Большого шлема». Всего за карьеру он завоевал 19 титулов на уровне АТР в одиночном разряде.

В феврале Синнер был дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил весной 2024-го. Отстранение завершилось 5 мая.

Теннис
Янник Синнер
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
  • юра марченко

    В России много лауриатов за воротник так что Синнер бы затерялся

    09.05.2025

  • hant64

    Допингёру завалили за воротник - достойный кандидат, чего уж там)).

    09.05.2025

