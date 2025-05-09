Отбывший дисквалификацию Синнер получил высшую награду НОК Италии

Итальянский теннисист Янник Синнер получил награду «Золотой воротник» за спортивные заслуги, сообщает пресс-служба НОК Италии.

Приз первой ракетке мира вручил глава НОК Джованни Малаго. Тренер Синнера Симоне Ваньоцци также был удостоен награды. Ему присудили «Золотую пальмовую ветвь» за технические заслуги.

«Эта награда — одна из самых значимых в моей карьере. Она выходит за пределы личных успехов. Поддержка болельщиков давала мне огромную энергию все эти годы, особенно в сложные времена. Прошлый год был непростым, но самым ярким моментом стало разделить победы с итальянскими фанатами», — заявил Синнер.

«Золотой воротник» (Collare d'Oro) является высшей наградой Национального олимпийского комитета Италии.

23-летний Синнер — победитель трех турниров «Большого шлема». Всего за карьеру он завоевал 19 титулов на уровне АТР в одиночном разряде.

В феврале Синнер был дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил весной 2024-го. Отстранение завершилось 5 мая.