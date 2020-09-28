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Особенный день для Кафельникова. Россиянин стал олимпийской легендой

13:09
28 сентября 2000 года. Сидней. Евгений Кафельников. Фото Reuters
28 сентября 2000 года. Сидней. Евгений Кафельников. Фото Reuters

20 лет назад Евгений Кафельников стал олимпийским чемпионом. В финале одиночного турнира Игр-2000 в Сиднее экс-первая ракетка мира, победитель Открытых чемпионатов Франции и Австралии обыграл немца Томми Хааса в пяти сетах.

Кафельников является самым титулованным российским теннисистом. Он выиграл более 50 турниров в одиночном и парном разрядах. На счету Кафельникова шесть побед на турнирах Большого шлема, золото Олимпиады-2000 и титул обладателя Кубка Дэвиса в составе сборной России.

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