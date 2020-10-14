Определился возможный соперник Медведева во втором круге турнира в Петербурге

Американец Райлли Опелка в трех сетах обыграл хорвата Нино Сердарушича и вышел во 2-й круг турнира в Санкт-Петербурге — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. Матч длился час и 36 минут. Следующим соперником Опелки может стать россиянин Даниил Медведев, который сегодня вечером встретится с французом Ришаром Гаске.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Райлли Опелка (США) — Нино Сердарушич (Хорватия, Q) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2