Определился соперник России по полуфиналу ATP Cup

Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в матче группового турнира ATP Cup (4:6, 6:4, 3:6).

Ранее Ян-Леннард Штруфф уступил Денису Шаповалову — 6:7 (5:7), 6:4, 3:6

Таким образом, Канада выиграла у Германии со счетом 2:0 и стала первой в группе С.

8 января канадцы сыграют в полуфинале турнира против сборной России.

Сидней (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа C

Германия — Канада — 0:2

Александр Зверев — Феликс Оже-Альяссим — 4:6, 6:4, 3:6

Ян-Леннард Штруфф — Денис Шаповалов — 6:7 (5:7), 6:4, 3:6