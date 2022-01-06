Определился соперник России по полуфиналу ATP Cup
15:12
Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в матче группового турнира ATP Cup (4:6, 6:4, 3:6).
Ранее Ян-Леннард Штруфф уступил Денису Шаповалову — 6:7 (5:7), 6:4, 3:6
Таким образом, Канада выиграла у Германии со счетом 2:0 и стала первой в группе С.
8 января канадцы сыграют в полуфинале турнира против сборной России.
Сидней (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа C
Германия — Канада — 0:2
Александр Зверев — Феликс Оже-Альяссим — 4:6, 6:4, 3:6
Ян-Леннард Штруфф — Денис Шаповалов — 6:7 (5:7), 6:4, 3:6
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