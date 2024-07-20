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Сегодня, 18:14

Определился соперник Надаля в финале турнира в Бостаде

Руслан Минаев
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Португалец Нуну Боржеш победил аргентинца Тиаго Агустина Навоне в полуфинале турнира в Бостаде.

Матч, который длился 1 час 10 минут, завершился в двух сетах — 6:3, 6:4.

27-летний Боржеш впервые вышел в финал турнира ATP. 51-я ракетка мира вышел в финал грунтового турнира в Швеции и сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч состоится 21 июля.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Нуну Боржеш (Португалия, 7) — Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина) — 6:3, 6:4

Теннис
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