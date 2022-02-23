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Сегодня, 06:45

Определился соперник Медведева по второму кругу турнира ATP в Акапулько

Даниил Медведев сыграет с испанцем Андухаром во втором круге турнира ATP в Акапулько
Иван Торопцев
Корреспондент

Стал известен соперник российского теннисиста Даниила Медведева по второму кругу турнира ATP в Акапулько (Мексика).

Во втором круге Медведев сыграет с испанцем Пабло Андухаром, который в первом круге выиграл у мексиканца Алекса Эрнандеса.

Ранее Даниил Медведев обыграл француза Бенуа Пэра и прошел во второй круг турнира в Акапулько.

В параллельных матчах британец Кэмерон Норри обыграл немца Даниэля Альтмайера, а австралиец Джон Миллмэн снялся с игры против американца Маркоса Гирона.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Пабло Андухар (Испания) — Алекс Эрнандес (Мексика, WC) — 6:0, 6:1

Кэмерон Норри (Великобритания, 6) — Даниэль Альтмайер (Германия, Q) — 7:6 (7:5), 6:2

Маркос Гирон (США) — Джон Миллмэн (Австралия) — 7:6 (7:3), 2:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Даниил Медведев
Пабло Андухар
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