Определился соперник Медведева по второму кругу турнира ATP в Акапулько
Стал известен соперник российского теннисиста Даниила Медведева по второму кругу турнира ATP в Акапулько (Мексика).
Во втором круге Медведев сыграет с испанцем Пабло Андухаром, который в первом круге выиграл у мексиканца Алекса Эрнандеса.
Ранее Даниил Медведев обыграл француза Бенуа Пэра и прошел во второй круг турнира в Акапулько.
В параллельных матчах британец Кэмерон Норри обыграл немца Даниэля Альтмайера, а австралиец Джон Миллмэн снялся с игры против американца Маркоса Гирона.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 678 065 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Пабло Андухар (Испания) — Алекс Эрнандес (Мексика, WC) — 6:0, 6:1
Кэмерон Норри (Великобритания, 6) — Даниэль Альтмайер (Германия, Q) — 7:6 (7:5), 6:2
Маркос Гирон (США) — Джон Миллмэн (Австралия) — 7:6 (7:3), 2:0 отказ 2-го игрока