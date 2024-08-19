Определился соперник Котова во втором круге турнира в Уинстон-Салеме
Стал известен соперник российского теннисиста Павла Котова во втором круге турнира в Уинстон-Салеме (США).
Им стал француз Александр Мюллер, который победил соотечественника Констана Лестьенна в первом круге — 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 19 минут.
Матч Котова и Мюллера состоится 20 августа.
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 779 780 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Мюллер (Франция) — Констан Лестьенн (Франция) — 6:3, 6:2
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