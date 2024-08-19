Определился соперник Котова во втором круге турнира в Уинстон-Салеме

Стал известен соперник российского теннисиста Павла Котова во втором круге турнира в Уинстон-Салеме (США).

Им стал француз Александр Мюллер, который победил соотечественника Констана Лестьенна в первом круге — 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 19 минут.

Матч Котова и Мюллера состоится 20 августа.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 779 780 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Мюллер (Франция) — Констан Лестьенн (Франция) — 6:3, 6:2