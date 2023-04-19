Определился соперник Хачанова в третьем круге турнира в Барселоне
Британец Дэниел Эванс обыграл итальянца Маттео Арнальди во втором круге турнира ATP-500 в Барселоне — 6:4, 6:3.
В третьем круге Эванс сыграет с россиянином Кареном Хачановым, который победил чилийца Николаса Харри со счетом 6:4, 6:4.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 722 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Дэниэл Эванс (Великобритания, 12) — Маттео Арнальди (Италия, Q) — 6:4, 6:3
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