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Сегодня, 20:19

Определился соперник Хачанова в третьем круге турнира в Барселоне

Руслан Минаев
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Британец Дэниел Эванс обыграл итальянца Маттео Арнальди во втором круге турнира ATP-500 в Барселоне — 6:4, 6:3.

В третьем круге Эванс сыграет с россиянином Кареном Хачановым, который победил чилийца Николаса Харри со счетом 6:4, 6:4.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Дэниэл Эванс (Великобритания, 12) — Маттео Арнальди (Италия, Q) — 6:4, 6:3

Теннис
Карен Хачанов
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