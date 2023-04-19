Определился соперник Хачанова в третьем круге турнира в Барселоне

Британец Дэниел Эванс обыграл итальянца Маттео Арнальди во втором круге турнира ATP-500 в Барселоне — 6:4, 6:3.

В третьем круге Эванс сыграет с россиянином Кареном Хачановым, который победил чилийца Николаса Харри со счетом 6:4, 6:4.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Дэниэл Эванс (Великобритания, 12) — Маттео Арнальди (Италия, Q) — 6:4, 6:3