Определился соперник Карацева в полуфинале турнира в Токио

Японец Синтаро Мотидзуки победил австралийца Алексея Попырина в четвертьфинале турнира в Токио — 7:5, 2:6, 7:5. Матч длился 2 часа 24 минуты.

За выход в финал 215-я ракетка мира сыграет с россиянином Асланом Карацевым.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Синтаро Мотидзуки (Япония) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:5, 2:6, 7:5