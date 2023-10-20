Определился соперник Карацева в полуфинале турнира в Токио
Японец Синтаро Мотидзуки победил австралийца Алексея Попырина в четвертьфинале турнира в Токио — 7:5, 2:6, 7:5. Матч длился 2 часа 24 минуты.
За выход в финал 215-я ракетка мира сыграет с россиянином Асланом Карацевым.
Токио (Япония)
Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Синтаро Мотидзуки (Япония) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:5, 2:6, 7:5
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