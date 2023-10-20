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Сегодня, 16:45

Определился соперник Карацева в полуфинале турнира в Токио

Руслан Минаев
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Японец Синтаро Мотидзуки победил австралийца Алексея Попырина в четвертьфинале турнира в Токио — 7:5, 2:6, 7:5. Матч длился 2 часа 24 минуты.

За выход в финал 215-я ракетка мира сыграет с россиянином Асланом Карацевым.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Синтаро Мотидзуки (Япония) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:5, 2:6, 7:5

Теннис
Аслан Карацев
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