Определился соперник Хачанова во втором круге турнира в Чжухае
Австралиец Алекс Болт вышел во второй круг турнира в Чжухае (Китай). Его соперник по первому кругу аргентинец Диего Шварцман снялся с матча, проигрывая со счетом 3:6, 2:4.
В следующем круге Болт встретится с россиянином Кареном Хачановым.
Чжухай (Китай)
Турнир ATP Zhuhai Championships
Призовой фонд 981 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Алекс Болт (Австралия, Q) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:3, 4:2 (отказ Шварцмана)
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