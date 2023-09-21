Определился соперник Хачанова во втором круге турнира в Чжухае

Австралиец Алекс Болт вышел во второй круг турнира в Чжухае (Китай). Его соперник по первому кругу аргентинец Диего Шварцман снялся с матча, проигрывая со счетом 3:6, 2:4.

В следующем круге Болт встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Чжухай (Китай)

Турнир ATP Zhuhai Championships

Призовой фонд 981 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алекс Болт (Австралия, Q) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:3, 4:2 (отказ Шварцмана)