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Сегодня, 12:51

Определился соперник Хачанова во втором круге турнира в Чжухае

Руслан Минаев
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Австралиец Алекс Болт вышел во второй круг турнира в Чжухае (Китай). Его соперник по первому кругу аргентинец Диего Шварцман снялся с матча, проигрывая со счетом 3:6, 2:4.

В следующем круге Болт встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Чжухай (Китай)

Турнир ATP Zhuhai Championships

Призовой фонд 981 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алекс Болт (Австралия, Q) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:3, 4:2 (отказ Шварцмана)

Теннис
Карен Хачанов
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