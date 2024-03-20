Медведев сыграет с Фучовичем во втором круге «мастерса» в Майами
Россиянин Даниил Медведев узнал соперника во втором круге турнира серии ATP 1000 в Майами.
Четвертая ракетка мира сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, который в первом круге победил австралийца Макса Перселла — 6:2, 6:1.
Медведев и Фучович встречались пять раз — россиянин одержал четыре победы при одном поражении.
Итальянец Андреа Вавассори победил аргентинца Педро Качина (6:2, 6:2) и сыграет с третьей ракеткой мира Янником Синнером.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мартон Фучович (Венгрия) — Макс Перселл (Австралия) — 6:2, 6:1
Андреа Вавассори (Италия, Q) — Педро Качин (Аргентина) — 6:2, 6:2
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