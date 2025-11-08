Определились все участники Итогового турнира АТР

Стали известны все участники Итогового турнира АТР 2025 года в Турине.

В субботу, 8 ноября, итальянский теннисист Лоренцо Музетти, занимающий 9-е место в мировом рейтинге, уступил сербу Новаку Джоковичу в финале турнира в Афинах и потерял шансы отобраться на Итоговый чемпионат. Последняя путевка досталась канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Обновление: Джокович снялся с Итогового турнира и его место займет Музетти.

Группа Джимми Коннорса: Карлос Алькарас (Испания), Лоренцо Музетти (Италия), Тэйлор Фритц (США), Алекс Де Минаур (Австралия).

Группа Бьорна Борга: Янник Синнер (Италия), Александр Зверев (Германия), Бен Шелтон (США), Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Итоговый турнир АТР пройдет с 9 по 16 ноября. В прошлом году победу на нем одержал Синнер.