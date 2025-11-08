Теннис
8 ноября, 21:15

Определились все участники Итогового турнира АТР

Алина Савинова

Стали известны все участники Итогового турнира АТР 2025 года в Турине.

В субботу, 8 ноября, итальянский теннисист Лоренцо Музетти, занимающий 9-е место в мировом рейтинге, уступил сербу Новаку Джоковичу в финале турнира в Афинах и потерял шансы отобраться на Итоговый чемпионат. Последняя путевка досталась канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Обновление: Джокович снялся с Итогового турнира и его место займет Музетти.

Группа Джимми Коннорса: Карлос Алькарас (Испания), Лоренцо Музетти (Италия), Тэйлор Фритц (США), Алекс Де Минаур (Австралия).

Группа Бьорна Борга: Янник Синнер (Италия), Александр Зверев (Германия), Бен Шелтон (США), Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Итоговый турнир АТР пройдет с 9 по 16 ноября. В прошлом году победу на нем одержал Синнер.

Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Алькарас — о трехсетовике с Фритцем: «После победы я испытал настоящее облегчение»
Алькарас за три часа обыграл Фритца на Итоговом турнире
Джокович мечтает о матче со своим сыном Стефаном
Джокович считает, что допинговый скандал будет преследовать Синнера всю карьеру
Синнер продолжает погоню за Алькарасом в рейтинге. У него еще есть шансы закончить год первым
Музетти после матча с Фритцем: «Я не мог быть на 100 процентов готов, особенно физически»
