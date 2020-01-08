Определились все пары 1/4 финала АТР Cup
18:07
Стали известны все пары командного турнира АТР Cup, который проходит в Австралии. Сборной России предстоит сыграть с командой Аргентины.
АТР Cup
1/4 финала
9 января
Великобритания — Австралия
Аргентина — Россия
10 января
Сербия — Канада
Бельгия — Испания
Все матчи состоятся в Сиднее. Турнир АТР Cup проходит с 3 по 12 января. В случае победы в 1/4 финала россияне в полуфинале сыграет с победителями пары Сербия — Канада.
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