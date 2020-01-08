Определились все пары 1/4 финала АТР Cup

Стали известны все пары командного турнира АТР Cup, который проходит в Австралии. Сборной России предстоит сыграть с командой Аргентины.

АТР Cup

1/4 финала

9 января

Великобритания — Австралия

Аргентина — Россия

10 января

Сербия — Канада

Бельгия — Испания

Все матчи состоятся в Сиднее. Турнир АТР Cup проходит с 3 по 12 января. В случае победы в 1/4 финала россияне в полуфинале сыграет с победителями пары Сербия — Канада.