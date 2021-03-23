Определились возможные соперники Медведева и других россиян на турнире в Майами

Официальный сайт турнира АТР в Майами (США) 22 марта опубликовал «сетку» соревнований.

Все россияне стали сеяными на турнире, и начнут борьбу за трофей со второго круга.

Даниил Медведев, получивший первый номер рейтинга, начнет соревнования против победителя в паре Сэм Куэрри (США) — Ли Яньсунь (Китай).

Карен Хачанов (№14 в посеве) во втором круге сыграет либо против Стива Джонсона (США), либо против Янника Ханфманна (Германия).

Аслан Карацев, впервые в карьере получивший 17-й номер «посева», будет играть с победителем в паре Михаил Кукушкин (Казахстан) — Джек Дрэйпер (США).

А вот Андрей Рублев (четвертая ракетка турнира) стартует матчем против Педро Мартинес (Испания) — Теннис Сандгрен (США).

Турнир в Майами пройдет с 23 по 28 марта.