Определились соперники Рублева, Карацева и Хачанова на старте турнира в Вашингтоне

В Вашингтоне прошла жеребьевка турнира категории ATP-500. Соревнования пройдет параллельно с Олимпиадой — с 29 июля по 4 августа.

Первым сеянным стал российский теннисист Андрей Рублев. Он пропустит первый круг, а во втором встретится с победителем матча Люка Ван Аш (Франция) — Артур Казо (Франция).

Второй сеянный — американец Бен Шелтон. Его первым соперником на турнире станет либо квалифаер/лаки-лузер, либо аргентинец Факундо Диас Акоста.

Интересные матчи первого круга турнира:

Аслан Карацев (Россия) — Кристьян Гарин (Чили);

Райлли Опелка (США, WC) — Джеймс Дакворт (Австралия).

Россиянин Карен Хачанов во втором круге соревнований сыграет с победителем матча Адам Уолтон (Австралия) — квалифаер/лаки-лузер.