Определились полуфиналисты турнира ATP в Марбелье

В испанской Марбелье прошли четвертьфинальные матчи теннисного турнира ATP. По их итогам сформировались полуфинальные пары: Альберт Рамос-Виньолас — Хауме Мунар и Пабло Карреньо Буста — Карлос Алькарас.

Отметим, что в полуфинал вышли только представители Испании.

Марбелья (Испания)

Турнир ATP AnyTech365 Andalucia Open

Призовой фонд 408 800 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, WC) — Каспер Рууд (Норвегия, 3) — 6:2, 6:4

Пабло Карреньо Буста (Испания, 1) — Квон Сун Ву (Корея, 7) — 6:4, 6:0

Хауме Мунар (Испания) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4

Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 4) — Норберт Гомбош (Словакия) — 6:7 (4:7), 7:5, 6:4