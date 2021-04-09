Определились полуфиналисты турнира ATP в Марбелье
22:25
В испанской Марбелье прошли четвертьфинальные матчи теннисного турнира ATP. По их итогам сформировались полуфинальные пары: Альберт Рамос-Виньолас — Хауме Мунар и Пабло Карреньо Буста — Карлос Алькарас.
Отметим, что в полуфинал вышли только представители Испании.
Марбелья (Испания)
Турнир ATP AnyTech365 Andalucia Open
Призовой фонд 408 800 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, WC) — Каспер Рууд (Норвегия, 3) — 6:2, 6:4
Пабло Карреньо Буста (Испания, 1) — Квон Сун Ву (Корея, 7) — 6:4, 6:0
Хауме Мунар (Испания) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4
Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 4) — Норберт Гомбош (Словакия) — 6:7 (4:7), 7:5, 6:4
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