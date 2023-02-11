Определились финалисты мужского теннисного турнира в Кордобе
Определились участники финала теннисного турнира в Кордобе (Аргентина).
В решающем матче сыграют два представителя Аргентины — Себастьян Баэс и Федерико Кория.
Кордоба (Аргентина)
Турнир ATP Cordoba Open
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Себастьян Баэс (Аргентина, 4) — Уго Дельен (Боливия, Q) — 6:4, 6:4
Федерико Кория (Аргентина, 6) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 3) — 6:4, 7:6 (7:2)
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