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Сегодня, 23:16

Определились финалисты мужского теннисного турнира в Кордобе

Иван Шитик
Корреспондент
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Определились участники финала теннисного турнира в Кордобе (Аргентина).

В решающем матче сыграют два представителя Аргентины — Себастьян Баэс и Федерико Кория.

Кордоба (Аргентина)

Турнир ATP Cordoba Open

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Себастьян Баэс (Аргентина, 4) — Уго Дельен (Боливия, Q) — 6:4, 6:4

Федерико Кория (Аргентина, 6) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 3) — 6:4, 7:6 (7:2)

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