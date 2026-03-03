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3 марта, 10:51

Определилась сетка турнира в Индиан-Уэллсе, Хачанов может сыграть с Синнером

Определилась сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Артем Рыжкин

Жеребьевка турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США) определила пары и возможные встречи в основной сетке.

В число сеяных вошли россияне Даниил Медведев (11-й номер посева), Андрей Рублев (17-й) и Карен Хачанов (16-й), которые начнут выступления со второго круга. Их соперники по стартовым матчам определятся по итогам первого раунда.

В случае успешного выхода в четвертый круг Даниил Медведев может сыграть с американцем Тейлором Фрицем (7-й), Карен Хачанов — с итальянцем Янником Синнером (2-й), а Андрей Рублев — с итальянцем Лоренцо Музетти (5-й).

В случае выхода в четвертьфинал Рублев может встретиться с немцем Александром Зверевым (4-й).

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 4 по 15 марта 2026 года.

Участие Медведева и Рублева пока остается под вопросом из-за закрытия воздушного пространства над ОАЭ, где они застряли после турнира в Дубае.


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Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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