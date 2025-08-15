Теннис
15 августа, 16:38

Опелку оштрафовали на 24,6 тысячи долларов за оскорбление судьи в матче с Сафиуллиным

Алина Савинова

ATP наложила денежный штраф на американского теннисиста Райлли Опелку за то, что спортсмен назвал судью идиотом во время матча на турнире в Индиан-Уэллсе.

Соревнования проходили в марте. В первом круге «мастерса» Опелка встречался с россиянином Романом Сафиуллиным и уступил ему со счетом 5:7, 4:6. Во время игры у американца произошел конфликт с судьей на вышке Начо Форкаделем. Опелка жаловался на плохую видимость и настаивал на том, что травмирован.

В одном из эпизодов американский спортсмен обратился к Сафиуллину со словами: «Прости, Роман. Начо — идиот». В своих соцсетях теннисист рассказал, что его оштрафовали на 24,6 тысячи долларов за эту реплику. Еще 30 тысяч долларов Опелке пришлось заплатить за ложный вызов физиотерапевта.

«Слово на букву «и» может дорого обойтись», — написал американец в соцсетях.

27-летний Опелка является победителем 5 турниров на уровне ATP в одиночном и парном разрядах.

