Опелка и Накашима вышли в четвертьфинал турнира в Атланте

Американский теннисист Рейлли Опелка в 1/8 финала турнира в Атланте обыграл соотечественника Бьорна Фратанджелло со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Опелка сделал 25 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт.

В четвертьфинале Опелка встретится с американцем Брендоном Накашимой, который ранее обыграл канадца Милоша Раонича — 5:7, 6:3, 7:6 (7:4).