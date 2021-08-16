Опелка: «Доставить трудности Медведеву на корте по-настоящему сложно»

Американский теннисист Райлли Опелка высказался о поражении в финале «Мастерса» в Торонто с россиянином Даниилом Медведевым (4:6, 3:6).

«Ему было сложно помешать. Доставить трудности Медведеву на корте нелегко. Он один из трех лучших теннисистов мира по игре на приеме. Я бы поставил его на второе место после Новака. Он может себе позволить стоять далеко от задней линии, потому что Даниил долговязый. Он может доставать мячи, которые летят далеко. У него прекрасный размах рук. Он физически очень силен, быстр», — цитирует Опелку официальный сайт тура.

Медведев поднялся с шестого на третье место в чемпионской гонке ATP.