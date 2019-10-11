Первая ракетка мира серб Новак Джокович после пораженяи от грека Стефаноса Циципаса в 1/4 финала турнира в Шанхае отметил, что сам предоставил греку возможность диктовать игру.

— У него был классный теннис, и он играл очень хорошо после своей подачи, — цитирует Atptour Джоковича на своем официальном сайте. — Он поддерживал свою подачу очень хорошими и агрессивными выстрелами. Я не заставлял его усиленно защищаться. Я дал ему предостаточно времени, чтобы диктовать игру с задней площадки, он заслужил эту победу.

В полуфинале турнира Циципас сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.