Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Теннис   //    ATP

«Он заслужил эту победу». Джокович — о поражении от Циципаса

12:35
Теги:

Первая ракетка мира серб Новак Джокович после пораженяи от грека Стефаноса Циципаса в 1/4 финала турнира в Шанхае отметил, что сам предоставил греку возможность диктовать игру.

— У него был классный теннис, и он играл очень хорошо после своей подачи, — цитирует Atptour Джоковича на своем официальном сайте. — Он поддерживал свою подачу очень хорошими и агрессивными выстрелами. Я не заставлял его усиленно защищаться. Я дал ему предостаточно времени, чтобы диктовать игру с задней площадки, он заслужил эту победу.

В полуфинале турнира Циципас сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир