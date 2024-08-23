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«Он невероятный талант». Веснина — о Звереве

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина рассказала об отношении к четвертой ракетке мира Александру Звереву.

«Зверев — невероятный талант. Зная, что человек играет с сахарным диабетом, вообще смотришь на него совсем другими глазами. Понимая, что человек с таким серьезным заболеванием играет на таком высочайшем уровне. Сложнейшие матчи вытягивает, пятисетовые, стоит в десятке на протяжении такого длительного времени», — сказала Веснина в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

В этом сезоне Александр Зверев выиграл «мастерс» в Риме и дошел до финала «Ролан Гаррос». Всего на его счету 22 титула ATP.
Теннис
Елена Веснина
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