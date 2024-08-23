«Он невероятный талант». Веснина — о Звереве

Олимпийская чемпионка Елена Веснина рассказала об отношении к четвертой ракетке мира Александру Звереву.

«Зверев — невероятный талант. Зная, что человек играет с сахарным диабетом, вообще смотришь на него совсем другими глазами. Понимая, что человек с таким серьезным заболеванием играет на таком высочайшем уровне. Сложнейшие матчи вытягивает, пятисетовые, стоит в десятке на протяжении такого длительного времени», — сказала Веснина в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.