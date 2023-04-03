Веснина — о победе Медведева в Майами: «Его сложно остановить кому-либо»

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу россиянина Даниила Медведева над итальянцем Янником Синнером (7:5, 6:3) в финале турнира в Майами.

«Это просто великолепное достижение. Даниил не перестает нас радовать и удивлять. У него достаточно длинный отрезок с потрясающими результатами. Теннисистам сложно держать форму на протяжении трех месяцев, но Даниилу это удалось. Это еще раз доказывает его высокий уровень игры, высокий уровень подготовки. Он поймал свою игру и видно, что не хочет останавливаться. Даниил играл очень неудобно для Синнера. Он выбрал очень правильную тактику. Даже несмотря на то, что он проиграл свою подачу в первом сете, он все равно продолжал гнуть свою линию. Достаточно стабильно вынуждал Синнера ошибаться. Подача спасала Даниила в решающие моменты. Синнеру не хватило опыта. Он еще совсем молодой теннисист, а Даниил находится сейчас в такой форме, что его сложно остановить кому-либо», — сказала Веснина «СЭ».

2 апреля Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами. В этом сезоне 27-летний российский теннисист также становился победителем турниров в Роттердаме, Дохе, и Дубае.