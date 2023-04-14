Веснина — об эмоциях Медведева во время матча в Монте-Карло: «Не многие могут удержаться. Особенно мужчины. Их захлестывают эмоции»

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу россиянина Даниила Медведева над Александром Зверевым в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) (3:6, 7:5, 7:5 (9:7).

«Теннисисты на корте зачастую бывают импульсивны. Когда что-то не получается, а тебя еще начинают как-то оскорблять или обижать болельщики — не многие могут удержаться. Особенно мужчины. Их захлестывают эмоции. Даниил очень эмоциональный игрок. Ему нужно на кого-то разрядиться, это даже и помогло, что он немного высказался. Конечно, надо стараться держать себя в руках. Болельщики бывают разные, у кого-то свои любимые игроки, у кого-то другие. Это теннис. Все прекрасно все понимают», — сказала Веснина «СЭ».

После матча Даниил Медведев извинился перед Александром Зверевым.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне.