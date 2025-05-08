Веснина: «Не согласна, что Медведев находится в теннисной депрессии»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» высказалась об игре Даниила Медведева.

«Я не согласна, что Даня находится в теннисной депрессии. Те люди, которые анализируют его матчи, видят, что он пытается бороться. Тот теннис, который он показывал в Мадриде, говорит о том, что он пытается найти свою игру. Он делает серьезные шаги, пытается играть агрессивно и понимает, что ему сейчас не хватает тех ударов, которые раньше у него удавались для победы над более молодыми соперниками. Да, они с Андреем Рублевым выпали из первой десятки, но, поверьте, это не так больно, как выпасть из топ-100. Мы просто привыкли к их лучшим результатам. Но ребята не опускают руки. Медведев в Мадриде показывал хороший теннис. Он пытался играть так, как ему не свойственно. Уверена, что его игра и старания помогут ему вернуться в топ-10», — сказала Веснина «СЭ».

После турнира в Мадриде Медведев и Андрей Рублев покинули топ-10 рейтинга ATP, в первой десятке нет российских теннисистов впервые с июня 2019 года.

В пятницу Медведев встретится с британцем Кэмероном Норри во втором круге «мастерса» в Риме.