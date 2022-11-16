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Веснина — о поражении Рублева на Итоговом турнире: «Проиграть Джоковичу — не стыдно»

Веснина отреагировала на поражение Рублева от Джоковича на Итоговом турнире
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» отреагировала на поражение Андрея Рублева от Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP (4:6, 1:6).

«Сыграл ли роль изнуряющий на кануне матч Рублева против Медведева? Этот нюанс был важен, потому что 2,5 часа на корте не проходят бесследно, хотя Андрей молодой, и восстанавливаться должен быстро. Против Джоковича хочется выходить посвежее, но тут выбирать не приходится, потому что это Итоговый турнир, такое расписание. Андрей молодец, что выиграл свой первый матч, а проиграть Джоковичу — не стыдно. Новак показал теннис очень высокого уровня. С самого первого розыгрыша он вышел и показал, что здесь планирует побеждать. Конечно, обидно, что Андрею не удалось показать свой лучший теннис, но Новак не дал ему это сделать», — сказала Веснина «СЭ».

Джокович уже обеспечил себе место в полуфинале турнира.

Во второй встрече Красной группы позже сыграют россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас.

Андрей Рублев
Новак Джокович
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