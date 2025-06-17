Дементьева: «В мужском теннисе происходит смена поколений»

Олимпийская чемпионка Елена Дементьева отметила, что молодые игроки стали чаще выходить на ведущие роли на турнирах АТР.

«Последние турниры показывают, что в мужском теннисе происходит смена поколений. Молодые игроки вышли на ведущие позиции. Долгое время на главных турнирах побеждали великие игроки, и [Новак] Джокович до сих пор составляет им конкуренцию, но молодые все чаще его уже обыгрывают», — приводит ТАСС слова Дементьевой.

Также она поделилась мнением о финале «Ролан Гаррос», в котором испанец Карлос Алькарас победил итальянца Янника Синнера.

«Это был великолепный матч, очень драматичный. Я считаю, что его должны посмотреть все любители тенниса, если еще не видели. Оба были достойны победы, но в решающие моменты Алькарас переиграл Синнера», — добавила экс-теннисистка.

На данный момент Синнер возглавляет рейтинг АТР. На втором месте располагается Алькарас. Тройку замыкает немец Александр Зверев.