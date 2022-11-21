Ольховский заявил, что теннисист Медведев провел удачный сезон

Победитель двух турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский рассказал, что думает об игре российского теннисиста Даниила Медведева. По его мнению, он провел хороший сезон.

«Нельзя считать сезон провальным, он был удачным. Даня на протяжении долгого времени был номером один в мире. Может, все было не так гладко, как хотелось бы, но он показывал игру высокого уровня, выигрывал турниры, сохранил место в восьмерке сильнейших, об этом многие могут только мечтать. Есть к чему возвращаться, к чему стремиться в следующем сезоне», — цитирует Ольховского ТАСС.

На данный момент 26-летний Медведев занимает 7-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В его активе 15 побед в турнирах под эгидой организации.