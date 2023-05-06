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Сегодня, 16:17

Ольховский заявил, что Карацеву еще далеко до пика карьеры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал выступление Аслана Карацева в текущем сезоне.

«Ему далеко до его пика карьеры. А турнир в Мадриде был очень хороший для Аслана. Я надеюсь, это продлится дольше, чем в прошлом году, потому что тогда у него не было таких взлетов», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

На турнире в Мадриде Карацев дошел до полуфинала, где проиграл немцу Яну-Леонарду Штруффу со счетом 6:4, 3:6, 4:6. Ранее российский спортсмен добрался до 1/8 финала турнира в Мюнхене.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10850066-olhovskij-karacevu-esche-daleko-do-pika-karery.html
Теннис
Андрей Ольховский
Аслан Карацев
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