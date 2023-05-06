Ольховский заявил, что Карацеву еще далеко до пика карьеры

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал выступление Аслана Карацева в текущем сезоне.

«Ему далеко до его пика карьеры. А турнир в Мадриде был очень хороший для Аслана. Я надеюсь, это продлится дольше, чем в прошлом году, потому что тогда у него не было таких взлетов», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

На турнире в Мадриде Карацев дошел до полуфинала, где проиграл немцу Яну-Леонарду Штруффу со счетом 6:4, 3:6, 4:6. Ранее российский спортсмен добрался до 1/8 финала турнира в Мюнхене.