Ольховский считает, что у Рубелва есть хорошие шансы на победу в финале «пятисотника» в Барселоне

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» победу Андрея Рублева в трех сетах над сербом Хамадом Меджедовичем (3:6, 6:2, 6:2) в полуфинале турнира ATP 500 в Барселоне.

«Андрей изначально был фаворитом этого полуфинала. Его соперник потратил много сил в предыдущих матчах, поэтому Рублев был посвежее, играл быстрее и допускал меньше ошибок. Это и сказалось после первого сета. Мне кажется, что у Рублева хорошие шансы в финале, он в прекрасной форме», — сказал Ольховский «СЭ».

Рублев вышел в финал впервые с мая 2025 года. За титул в Барселоне 28-летний россиянин поборется с французом Артюром Фисом.